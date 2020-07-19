Ушла из жизни актриса из сериала «Тайны следствия» Марина Макарова

Актриса не смогла побороть онкологическое заболевание.

Из жизни ушла актриса Костромского камерного драмтеатра Марина Макарова. Она запомнилась россиянам по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Убойная сила» и другим. Как сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте», она умерла в возрасте 45-ти лет.

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении театра.

Макарова болела раком желудка четвертой стадии. В театре, где она работала, был организован сбор средств на лечение артистки. Она прошла первый курс химиотерапии, но до повторного уже не смогла дожить.

Церемония прощания с Мариной Макаровой запланирована на среду, 22 июля. Она пройдет в Храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.

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