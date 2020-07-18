Известная экстрасенс из Петербурга Анна Амбарцумян умерла в отеле в Москве

Известная экстрасенс из Петербурга Анна Амбарцумян умерла в отеле в Москве
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

Погибшая была знаменитым врачом-психиатром и блогершей с крупной аудиторией в Instagram.

Женщину без признаков жизни обнаружили в номере элитного столичного отеля на Неглинной улице, днем, 17 июля. Известно, что скончалась Амбарцумян за 5 часов до обнаружения.

В ходе первичного осмотра не было выявлено никаких следов, говоривших бы о том, что смерть является насильственной. Рядом с умершей лежали обезболивающие таблетки. Тело направлено в морг, где специалисты вынесут точный вердикт о причинах столь скоропостижной смерти. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сама Амбарцумян называла себя «Королевой» в своем Instagram. На ее профиль подписано свыше 360 тысяч человек. Также, женщина была известна своим участием в шоу «Пусть говорят» и «На самом деле».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театральный критик Элеонора Красновская умерла в возрасте 100 лет.

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Известная экстрасенс из Петербурга Анна Амбарцумян умерла в отеле в Москве
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