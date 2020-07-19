Тело утонувшего в Озерках мужчины достали на берег

Днем в воскресенье, 19 июля, на Верхнем Суздальском озере в Петербурге утонул мужчина 1996 года рождения.

Все произошло ближе к часу дня на Верхнем Суздальском озере. Как сообщают «Невские Новости», там утонул 24-летний петербуржец. Его тело вытащили на берег, однако к тому моменту он уже не дышал. Спасти молодого человека не удалось.

Издание отмечает, что на берегу он оставил очки для плавания. Есть вероятность, что погибший занимался водным видом спорта или был любителем погружения на глубину.

Стоит отметить, что в 2020 году на водоемах в Озерках утонуло уже семь человек, включая того, кто умер сегодня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реке Смоленка в Петербурга утонул мужчина. Спасатели прибыли на место происшествия и направились вызволять пострадавшего из воды. Однако, на берег вытащить удалось уже только бездыханное тело.