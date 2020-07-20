Билеты подорожают: аэропорт Пулково поднимет ставки на услуги

Речь идет о ставках аэропортовых сборов, которые взимаются с авиакомпаний за взлет, посадку, использование аэровокзалом и авиабезопасность.

Затронет изменение международные рейсы и внутренний рейс Санкт-Петербург — Москва. Подобным решением в Пулково надеются отбить средства, которые не поступают в бюджет воздушной гавани из-за отсутствия региональной индексации на отправления по региональным маршрутам. Напомним, ее перестали проводить с 2017 года.

Петербургский аэропорт пока что единственный из крупных, кто решился на подобные меры. Особенно, учитывая нынешнюю плачевную ситуацию с отраслью. Спрос на авиаперевозки показал значительное падение на фоне пандемии коронавируса и закрытых границ. В связи с этим, эксперты ожидают различные последствия в виде снижения количества рейсов, снижение количества пассажиров и увеличения цен на билеты.

Отметим, что «Воздушные ворота Северной столицы» с 24 июля повышают сборы для летающих в аэропорт авиакомпаний. Сами рейсы, совершаемые из Пулково в регионы, повышение затронет.

По планам представителей Пулково, на рейсах в Москву сбор за взлет и посадку вырастет на 19,3% за тонну максимальной взлетной массы самолета, организация безопасной авиационной деятельности подорожает на 10,5%, а сбор за пользование аэровокзалом увеличится на 38%

Что касается международных рейсов, то эти же сборы увеличатся 10%, 10% и 23%, соответственно.

Повышение ставок в Пулково обосновывают отсутствующей индексацией с 2017 по 2020 год за региональные перевозки. Накопленная инфляция за эти года была оценена в 13,4%. В аэропорту 80% пассажиропотока — это внутренние рейсы.

В Пулково рассчитали возможный рост цен на авиабилеты. Московское направление затронет рост в 65 рублей, а международные рейсы подорожают на 53 рубля.

Примечательно, что с 1 января Федеральная Антимонопольная Служба перестала влиять на ставки в Пулково на данных направлениях. Ожидалось, что конкуренция в виде автомобильного и ЖД транспорта и так позволит сдержать тарифы.

Пулково — единственный аэропорт, который пришел к подобному решению. Шереметьево, Домодедово и Внуково отказались проводить процедуру повышения ставок из-за солидарности к партнерам. Оптимизация будет проведена другим образом. Также, в аэропортах хотят дождаться полного возобновления авиационной деятельности по окончании пандемии, прежде чем начать делать какие-либо прогнозы по изменению тарифов. Об этом сообщают Известия с ссылкой на представителей московских аэропортов.

Ситуацию прокомментировал замруководителя антимонопольной службы Александр Редько. Он считает, повышение ставок на международные направления во время полного отсутствия международных авиаперелетов неуместным. Что касается рейсов в Москву, Редько рассказал, что Пулково все равно необходимо приходить компромиссу с авиаперевозчиками из-за сильной конкуренции в транспортной сфере. Поэтому в данной ситуации цены на билеты зависят от востребованности, а не от затрат перевозчиков.

При этом Редько отметил, что очень важно, что ставки на региональные тарифы останутся без изменений.

Факт наличия письма от Пулково о повышении тарифов уже подтвердили в авиакомпании «Россия». Многие перевозчики уже высказались по поводу роста цен. Подобные действия на фоне пандемии коронавируса могут ударить по их деятельности, которая не может продолжаться в полном объеме из-за ситуации с коронавирусом. Существует вероятность, что перевозчикам придется обращаться в Минтранс и ФАС с просьбой заморозить данное решение хотят бы до конца текущего года, чтобы успеть хоть как-то восстановиться. Некоторые авиакомпании уже рассматривают сокращение рейсов из Москвы в Петербург и думают над поиском других направлений.

В настоящий момент спрос очень чувствителен. И в ходе подобных рискованных действий Пулково может лишиться части пассажиропотока. Об этом заявил глава Infomost Борис Рыбак.

Получается, что авиакомпании будут вынуждены сократить количество рейсов, а остальные представители позднее просто поднимут цены на билеты, когда спрос восстановится после пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток Пулково на региональных направлениях восстановился на 100%.