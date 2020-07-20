Смольный выделил 878 млн на выплаты зараженным COVID-19 медикам

Из резервного фонда правительства Петербурга дополнительно выделили 878 млн рублей. Деньги направят на выплаты медработникам, пострадавшим от коронавируса.
Рассчитывать на материальную помощь могут медицинские работник и водители скорой, заразившиеся COVID-19, а также семьи медиков, умерших от коронавируса.
Ранее на эти цели из резервного фонда было выделено 630 млн рублей. Сумма уже израсходована в полном объеме, сообщили в пресс-службе Смольного.
Выделить дополнительные средства решено так как из медицинских учреждений продолжают приходить заявки о признании медработников пострадавшими от коронавируса во время исполнения должностных обязанностей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге семья умершего от коронавируса врача не получила выплату. Комиссия отказалась признавать, что он заразился на работе.