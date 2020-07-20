Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Приключения Незнайки»

Боголюбов умер на 87-м году жизни. Фото: pixabay

Боголюбов умер на 87-м году жизни. Фото: pixabay

В России скончался режиссер Александр Боголюбов, известный по работам над мультфильмами «Приключения Незнайки» и «Волшебник Изумрудного города».

Об этом информирует Союз кинематографистов России на своем сайте.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги» — говорится в сообщении.

Боголюбов Александр Акимович был членом Союза кинематографистов России и режиссером игрового кино. В 1962 году он получил образование на режиссерском факультете в Киевском Государственном институте театральных искусств.

После окончания института он в течение шести лет работал вторым режиссером на киностудии им. Довженко и Одесской киностудии. Следующие два года он был режиссером научно-популярных фильмов на Киевской студии. После он работал режиссером и режиссером-постановщиком на студии «Экран».

Александр Боголюбов запомнится зрителям, как создатель игровых фильмов «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня»; анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города» (фильмы 4 и 5), «Приключения Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).

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