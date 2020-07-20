Водитель «ГАЗ» въехал в самосвал дорожной службы на КАД

Авария на КАД с участием "ГАЗ Некст". Фото: vk.com/spb_today

Авария на КАД с участием "ГАЗ Некст". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали 25-летнего водителя «ГАЗ Некст». Мужчина въехал в автомобиль дорожной службы на КАД.

Авария произошла у съезда на Парашютную улицу в районе 11:40 часов. По предварительным данным, «ГАЗ Некст» ехал от Парашютной улицы к Выборгскому шоссе. На 13 км внешнего кольца он потерял управление и врезался в стоящий самосвал дорожной службы.

На участке КАД у Парашютной ведутся дорожные работы. Специалисты устанавливают силовые ограждения.

«В результате ДТП водитель «ГАЗ» получил тяжелые травмы», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Сортавала» внедорожник влетел в военный КамАЗ с солдатами.