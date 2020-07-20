Внедорожник влетел в военный КамАЗ с солдатами на «Сортавале»

Внедорожник влетел в военный КамАЗ с солдатами на &#171;Сортавале&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем в понедельник, 20 июля, на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе произошло ДТП с участием военного грузовика.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло на Новоприозерском шоссе. Иномарка Range Rover на полной скорости летела в сторону Петербурга.

«Уверенно летел по Новоприозерскому шоссе в сторону города мигая дальним, обгоняя поток, который ехал 120км/ч», — рассказали автомобилисты в соцсети.

Поездка гонщика закончилась напротив автозаправки перед развязкой на Скотное, где он влетел в военный бортовой КамАЗ. Грузовик перевозил военнослужащих, которые после ДТП разгрузились и встали передохнуть за ограждение.

Судя по кадрам, КамАЗ особых повреждений не получил, а вот у внедорожника разбита передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя Mercedes задержали после смерти велосипедиста на Шлиссельбургском.

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