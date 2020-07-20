Водителя Mercedes задержали после смерти велосипедиста на Шлиссельбургском

После смертельного ДТП с велосипедистом в Петербурге задержали 41-летнего водителя Mercedes E-240. Авария произошла 19 июля на Шлиссельбургском проспекте.
Предварительно установлено, что около 11:45 Mercedes наехал на молодого велосипедиста. В этот момент он переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Наезд был совершен у дома 17 по Шлиссельбургскому проспекту. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Водитель иномарки задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УГИБДД проводит проверку после смертельной аварии с велосипедистом на Шлиссельбургском проспекте.