Водителя Mercedes задержали после смерти велосипедиста на Шлиссельбургском

Водителя Mercedes задержали после смерти велосипедиста на Шлиссельбургском
Велосипедиста сбили на Шлиссельбургском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

После смертельного ДТП с велосипедистом в Петербурге задержали 41-летнего водителя Mercedes E-240. Авария произошла 19 июля на Шлиссельбургском проспекте.

Предварительно установлено, что около 11:45 Mercedes наехал на молодого велосипедиста. В этот момент он переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Наезд был совершен у дома 17 по Шлиссельбургскому проспекту. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Водитель иномарки задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УГИБДД проводит проверку после смертельной аварии с велосипедистом на Шлиссельбургском проспекте.

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