Mercedes насмерть сбил велосипедиста на Шлиссельбургском

В Невском районе Петербурга 19 июля произошла смертельная авария с участием молодого велосипедиста. Мужчина скончался после столкновения с Mercedes.

По предварительной информации, наезд был совершен около 11:45 часов. Автомобиль и велосипед не поделили дорогу у дома 12 по Шлиссельбургскому проспекту.

Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Велосипедист, по словам очевидцев, скончался до приезда скорой. На вид погибшему около 20 лет. Личность его пока не установлена. За рулем Mercedes находился мужчина 1979 года рождения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Культуры и Луначарского в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. Одна из них вылетела на газон, другая перегородила дорогу троллейбусам.