На Луначарского после ДТП иномарка улетела в кусты через тротуар

На Луначарского после ДТП иномарка улетела в кусты через тротуар
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении проспектов Культуры и Луначарского произошло ДТП с участием двух легковушек. Одна из машин оказалась в кустах.

Авария случилась сегодня утром, 19 июля. Кадрами с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что после столкновения синяя машина вылетела на газон, а вторая перегородила дорогу троллейбусам.

В результате ДТП на участке собралась пробка. Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры с места аварии с пешеходом на Обуховской Обороны. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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