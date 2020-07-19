Появились кадры с места ДТП с пешеходом на Обуховской Обороны

Авария случилась примерно в 02:10 по адресу проспект Обуховской Обороны, дом № 197. Фото: vk.com/dorinspb

Авария случилась примерно в 02:10 по адресу проспект Обуховской Обороны, дом № 197. Фото: vk.com/dorinspb

В дорожно-транспортном происшествии в Невском районе Северной столицы серьезно пострадал мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. В Сети появились кадры с места аварии.

Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 19 июля, на проспекте Обуховской Обороны. Мужчину 28 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. В группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии и видео с места аварии.

Напомним, дорожный инцидент случился примерно в 02:10 у дома №197. Пешехода сбил мужчина 33 лет за рулем автомобиля Hyundai SantaFe.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе водитель ВАЗ сбил девочку на велосипеде. После оказания медпомощи она отправилась домой. Ребенок отделался ссадинами.