В Лужском районе водитель ВАЗ сбил девочку на велосипеде

В Лужском районе водитель ВАЗ сбил девочку на велосипеде
Девочка ехала на велосипеде. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти легковой автомобиль сбил девочку на велосипеде. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Дорожный инцидент случился вечером субботы, 18 июля, в СНТ «ЛИСИ» на Садовой улице. 37-летний мужчина за рулем ВАЗ 2115 сбил десятилетнюю девочку, которая пересекала перекресток.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и региону, ребенок получил ссадину руки. После оказания медпомощи девочка отправилась домой.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе легковушка насмерть сбила пешехода, идущего по проезжей части. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

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