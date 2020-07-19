В Приозерском районе легковушка насмерть сбила пешехода, идущего по проезжей части

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. На вид мужчине было около 45 лет.

Трагедия случилась в ночь на воскресенье, 19 июля, около 0:40 на 58,5 километре дороги Ушково — Гравийное. Мужчина за рулем ВАЗ 21102 ехал в сторону трассы «Сортавала».

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и региону, по предварительным данным, 29-летний водитель сбил неизвестного мужчину, который шел по проезжей части в противоположном направлении. Пешеход скончался на месте.

В настоящее время правоохранители выясняют все детали случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации пешехода, который был сбит на проспекте Обуховской Обороны. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.