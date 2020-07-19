Сбитый на Обуховской Обороны пешеход-нарушитель попал в больницу в тяжелом состоянии

В Невском районе Петербурга водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Авария случилась сегодня ночью, 19 июля, недалеко от дома №197 на проспекте Обуховской Обороны. Пешехода-нарушителя сбил 33-летний мужчина за рулем Hyundai Santa Fe.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, различные травмы получил неустановленный мужчина на вид 20-30 лет.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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