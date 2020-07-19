На Колпинском шоссе маршрутка вылетела в кювет после ДТП с легковушкой

На Колпинском шоссе в ЖК «Славянка» произошло ДТП с участием маршрутки. Пассажирский транспорт вылетел в кювет.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 19 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и маршрутка. На фотографиях видно, что первый транспорт получил повреждения, а второй оказался за пределами проезжей части.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes влетел в газовую трубу на Канонерском острове. Иномарка получила значительные повреждения.