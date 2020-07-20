Более 3,5 тысяч медиков Петербурга получат выплаты из-за коронавируса

Более 3,5 тысяч медиков Петербурга получат выплаты из-за коронавируса
Медики, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты. Фото: unsplash.com

В Петербурге 3 тыс. 569 медиков, заразившихся коронавирусом на работе, получат выплаты из бюджета. В их числе 23 погибших.

«На эти цели из Резервного фонда города сегодня дополнительно направлены 878 млн рублей», — сообщили в аппарате вице-губернатор Олега Эргашева.

Право на единовременные выплаты имеют медицинские работники, пострадавшие во время оказания помощи пациентам с коронавирусом. В случае заражения медик получает 300 тыс. рублей, при приобретении инвалидности — 500 тыс. рублей. Семьям медиков, умерших от коронавируса, выплачивают по 1 млн рублей.

Выплаты по 300 тыс. рублей в Петербурге уже получили 2 тыс. 60 медиков. По миллиону рублей выплачено 12 семьям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из резервного фонда правительства Петербурга на покупку новых тест-систем выделят 10 млн 950 тыс. рублей. Тесты будут направлены лабораториям для тестирования медиков на наличие защитных антител к коронавирусу.

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