Врио губернатора Хабаровского края стал Михаил Дегтярёв

Михаил Дегтярев на рабочем совещании с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

Михаил Дегтярев на рабочем совещании с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. На посту он сменил Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края подписал президент РФ Владимир Путин. Документ снимает Фургала с должности в связи с утратой доверия и назначает Дегтярева временно исполняющим обязанности, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Дегтярев провели рабочую встречу в режиме видеоконференции, в ходе которой ему было предложено вступить в должность.

«Благодарю Вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — сказал Дегтярев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал Сергею Фургалу о протестах, которые проходят в Хабаровске в его поддержку.