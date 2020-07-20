Жириновский в телеграмме рассказал Фургалу о протестах в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, узнал о массовых протестах от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Акции в поддержку Фургала проходят на улицах Хабаровска и Владивостока.

Жириновский направил Фургалу телеграмму, в которой рассказал о протестах в его поддержку. Об этом стало известно во время телевизионного свидания с Фургалом на судебном заседании, рассказал РБК адвокат хабаровского губернатора Борис Кожемякин.

Фургал не раскрыл точное содержание телеграммы, но выразил отношение к протестам. Он поблагодарил хабаровчан за поддержку. Однако добавил, что не одобряет несанкционированные протесты.

«Это такая его принципиальная позиция», — пояснил Кожемякин.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и этапирован в Москву. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сейчас Фургал находится под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хабаровске возобновились акции в поддержку Сергея Фургала.