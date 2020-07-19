В Хабаровске возобновились акции в поддержку Фургала

На площади имени Ленина в Хабаровске проходит несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

Днем хабаровчане собирались на площади, но быстро разошлись из-за жаркой погоды. Несколько часов спустя, когда стало чуть прохладнее, люди вновь вышли на площадь Ленина.

На месте дежурят сотрудники полиции, пишет «Интерфакс». Участники митинга пока не скандируют никаких лозунгов.

Самые массовые акции в поддержку Фургала состоялись 11 и 17 июля. Тогда на улицы Хабаровска, по оценкам полиции и местных властей, было от 10 до 12 тыс. человек. Другие источники утверждают, что в митингах приняли участие несколько десятков хабаровчан. К акциям 18 и 19 июля также присоединился Владивосток.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и этапирован в Москву. Его обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Решением Басманного суда Москвы Фургал арестован на два месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 июля могут назвать имя преемника Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края.