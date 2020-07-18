Жириновский рассказал, когда будет назначен преемник Фургала

Жириновский рассказал, когда будет назначен преемник Фургала
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Имя врио губернатора назовут уже в понедельник.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Он заявил, что временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначат 20 июля. Именно в понедельник президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении, тогда же и должно быть оглашено имя. Глава государства планирует, что преемников Сергея Фургала станет один из членов ЛДПР.

«Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока вроде бы не рассматриваются»,

— добавил политик.

Напоминаем, что глава Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении. Местные жители остались недовольны этим и уже неделю ходят на митинги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хабаровчане в седьмой раз вышли на митинг в поддержку Фургала.

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