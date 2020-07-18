Хабаровчане в седьмой раз вышли на митинг в поддержку Фургала

Хабаровчане в седьмой раз вышли на митинг в поддержку Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: khabkrai.ru

На улицы вышли 10 тысяч человек, чтобы отстоять своего губернатора.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщается на сайте мэрии города. Сразу 10 тысяч россиян вышли на улицы Хабаровска, чтобы высказаться против ареста губернатора края Сергея Фургала. Люди прошлись по центру с плакатами, при помощи которых требовали освободить политика. Некоторые просили отправить в отставку президента России Владимира Путина, кто-то решил заступиться за активистку Юлию Цветкову.

На данный момент акция уже подошла к концу. Полиция в происходящее не вмешивалась. Напоминаем, что это уже седьмой митинг в поддержку Фургала. Губернатора края задержали 9 июля, сейчас он находится в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фургал не одобрил массовые акции в свою поддержку.

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