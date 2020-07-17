Фургал не одобрил массовые акции в свою поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не одобряет массовых протестов, но благодарен жителям за поддержку. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин.

Адвокат подчеркнул, что никакого отношения к серии несанкционированных протестов в Хабаровске Фургал не имеет.

«Он заявил в суде, что, как губернатор, не одобряет массовых выступлений и хочет, чтобы они действовали в рамках действующего законодательства», — приводит слова Кожемякина «РИА Новости».

Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Люди вышли на улицу с требованием освободить губернатора. Сергей Фургал был задержан 9 июля и этапирован в Москву. Следствие полагает, что он причастен к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Решением Басманного суда Москвы Фургал арестован на два месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что протесты в Хабаровске прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.