В Кремле считают, что протесты в Хабаровске могут усугубить эпидемию

Акции против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут иметь эпидемиологические последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные акции сейчас, когда мы еще находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий», — приводит его слова «Интерфакс».

В Кремле добавили, что с пониманием отнеслись к эмоциональному посылу жителей Хабаровского края, так как данная ситуация «весьма нестандартная и очень резонансная». При этом Песков подчеркнул, что речь идет о серьезных обвинениях в адрес губернатора — обвинениях в причастности к убийству.

Решение о назначении врио губернатора Хабаровского края пока не принято, отметил Песков.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали ночью 9 июля. Его обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Следствие также полагает, что он причастен к деятельности местной преступной группировки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на акциях в поддержку Фургала в Хабаровске по подсчетам МВД собрались от 10 до 12 тыс. человек.