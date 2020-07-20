Девять рейсов вылетели из Пулково с опозданием из-за сообщения о бомбе

В Пулково задерживают рейсы из-за очередных сообщений о «минировании». Аэропорт проверяют на наличие взрывных устройств уже седьмой день подряд.

Девять рейсов вылетели из Петербурга с задержкой в несколько часов. Причиной этому стало получение анонимной угрозы о минировании. Из-за этого в Пулково организовали проверку. Об этом сообщает «Мойка78».

Согласно данным онлайн табло городского аэропорта, с опозданием из Пулково вылетели самолеты в Махачкалу, Екатеринбург, Калининград, Иркутск, Ярославль, Новосибирск, Симферополь и два в российскую столицу. Пассажиры ждали своего вылета от одного до трех часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский аэропорт начал новую неделю с очередных отмен рейсов. Пассажиры не смогут отправиться в Сочи, Анапу и Воронеж.