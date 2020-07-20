В петербургских тюрьмах с 22 июля вернут длительные свидания

Если в колонии выявят осужденного с признаками ОРВИ, то его сразу же отстранят от длительного свидания и изолируют. Фото: pixabay

Если в колонии выявят осужденного с признаками ОРВИ, то его сразу же отстранят от длительного свидания и изолируют. Фото: pixabay

В колониях Петербурга и Ленобласти отменят ограничение на длительные свидания осужденным, но есть одно условие.

Длительные свидания станут возможны с 22 июля. Они будут предоставляться заключенным по графику, утвержденному начальником учреждения.

Как сообщило региональное управление ФСИН, единственным условием при встречах осужденных с родными будет справка об эпидемиологическом окружении по месту жительства последних.

В ходе свидания родственникам и осужденным нужно будет носить маски и перчатки. Также будет организовано измерение температуры у посетителей.

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