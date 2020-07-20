Еще 45 случаев коронавируса подтвердили в Ленобласти

В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют последние данные регионального Роспотребнадзора. На понедельник, 20 июля, новые случаи заражения подтверждены в 35 населенных пунктах Ленобласти.

Так, за последние сутки коронавирус был найден в следующих районах: Волосовский (Бегуницы, Торосово, Курск, Клопицы), Всеволожский (Всеволожск, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово, Кузьмоловский, поселок имени Морозова, Романовка, Бугр, поселок имени Свердлова, Дубровка, Касимово, Щегловская усадьбы, Лесколово), Гатчинский (Гатчина, Войсковицы, Вырица, Большое Рейзино, Большие Колпаны, Реболово, Дружная Горка, Александровка), Киришский (Кириши, Змеева Новинка), Ломоносовский (Виллози, Лебяжье, Копорье), Тихвинский (Тихвин, Шугозеро), а также в Луге и Тосно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили менее 6 тысяч новых зараженных коронавирусом.