В России за сутки выявили менее 6 тысяч новых зараженных коронавирусом

Судя по официальным данным, в России снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в стране подтверждено 5 тыс. 940 случаев заражения.

Прирост стал минимальным за почти три месяца. В конце апреля в России был зафиксирован 5 тыс. 841 новый случай коронавируса, с тех пор суточный прирост был выше 6 тыс.

Показатели суточной смертности также продолжают снижаться. Накануне оперштаб сообщил о 95 летальных случаях, сегодня — о 85.

Общее число зараженных в России составляет 777 тыс. 486. Выздоровели за весь период 553 тыс. 602 человека, скончались 12 тыс. 427.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 25 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа, из них 259 тыс. – за последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 20 июля подтвердили 26 смертей от коронавируса.