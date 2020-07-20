Еще 26 человек умерли от коронавируса в Петербурге

Еще 26 человек умерли от коронавируса в Петербурге
В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге 20 июля подтвердили 26 смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии жертвам инфекции в городе стали 1 тыс. 807 человек.

Общее число умерших в России достигло 12 тыс. 427. За последние сутки в стране подтверждено 85 летальных случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Лидером по числу умерших стал Петербург, следом расположилась Москва. В столице скончались 15 зараженных, в Тульской и Нижегородской областях — по четыре, в Московской, Мурманской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском АО — по трое. В других регионах зарегистрировано по одной-две смерти.

В России выявлено более 777 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 553 тыс. 602 пациента. В Петербурге коронавирусом заразился 29 тыс. 541 человек (+195 за сутки), выздоровели более 22 тыс. (+112).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые провели первое исследование геномной эпидемиологии коронавируса. Результаты показали, что COVID-19 проник в Россию не из Китая.

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