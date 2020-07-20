Водитель ВАЗ погиб после съезда в кювет в Киришском районе

Водитель ВАЗ погиб после съезда в кювет в Киришском районе
Погиб мужчина, водитель автомобиля. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти водитель «Жигулей» съехал в кювет и врезался в дерево. Правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 20 июля, на 251-м километре дороги Лодейное — Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово. ВАЗ-2107 на левом закруглении дороги совершил съезд в кювет, после чего влетел в дерево.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, мужчина.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дороге в Каменку подросток на велосипеде серьезно пострадал после наезда легковушки. Мальчик пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

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