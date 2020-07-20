На Дороге в Каменку подросток на велосипеде серьезно пострадал после наезда легковушки

В Выборгском районе Северной столицы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Авария случилась сегодня, 20 июля, на Дороге в Каменку недалеко от Парашютной улицы. Водитель авто марки Citroen C4 наехал на подростка. Мальчик на электровелосипеде пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГИБДД по городу и Ленобласти, за рулем иномарки находился 29-летний мужчина. 13-летнего мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой Автомобильной дороге в Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.