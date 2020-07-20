На КАД в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла

На КАД в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла
Водитель легкового автомобиля при перестроении столкнулся с мотоциклом. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Погибла пассажирка двухколесного транспорта.

Трагедия случилась в понедельник, 20 июля, на 29-м километре внутреннего кольца КАД. 57-летний водитель Skoda Octavia при перестроении в левый ряд столкнулся с двигающимся в попутном направлении мотоциклом Suzuki под управлением 24-летнего молодого человека.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, результате ДТП погибла 24-летняя девушка.

По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «ГАЗ» въехал в самосвал дорожной службы на КАД. Водителя госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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