Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

Путин поддержал перенос шествия «Бессмертного полка» на 2021 год
Акция "Бессмертный полк". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По словам президента России Владимира Путина, рисковать человеческими жизнями нельзя.

Традиционное мероприятия, во время которого вспоминают и чествуют героев Великой Отечественной войны должно было пройти в День Победы. Однако, в 2020 году коррективы в планы по организации различных торжеств вносит пандемия коронавирусной инфекции.

Из-за эпидемиологической обстановки был перенесен парад Победы и «Бессмертный Полк». Если парад удалось провести 24 июня, то судьба шествия оставалась неясной. Ранее Путин предлагал провести мероприятие в День Военно-Морского Флота, который пройдет 26 июля, но подходя ближе к данной дате стало ясно, что ситуация с эпидемией пока остается тревожной.

По итогу, организатор «Бессмертного полка» предложил перенести шествие на следующий год. Путин согласился с данным решением, так как специалисты и врачи пока что не рекомендуют проводить мероприятия подобного масштаба. Об этом сообщают РИА-новости.

Стоит отметить, что президент пообещал, что мероприятие в следующем году пройдет на самом высоком уровне. Оно будет красивым и достойным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин посетит главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге.

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