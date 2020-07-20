Путин посетит главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге

В Северной столице 26 июля состоится Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Торжественное мероприятие посетит президент Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Российский президент еще в мае поручил главе Минобороны Сергею Шойгу организовать традиционные парады на главных базах ВМФ в РФ в день празднования. Владимир Владимирович также выступил с идеей провести 26 июля и шествие «Бессмертного полка», но в итоге его решили провести в следующем году, чтобы не ограничивать формат проведения из-за коронавируса.

Песков уточнил, что президент по-прежнему планирует побывать в Кронштадте в день проведения Главного военно-морского парада.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат количество зрителей Главного военно-морского парада.