В Петербурге ограничат количество зрителей Главного военно-морского парада

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В военно-морском параде 26 июля примут участие 46 военных кораблей, катеров и подводных лодок, и также 42 воздушных судна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Данные меры обусловлены непростой эпидемиологической обстановкой, которая сохраняется в Северной столице из-за коронавируса.

Лично присутствовать на параде смогут лишь почетные гости. Места для них будут подготовлены на трибуне, организованной на Южной оградительной стенке Средней гавани Кронштадта.

Для всех желающих понаблюдать за праздничным мероприятием, будет организована телетрансляция. Самым лучшим вариантом в нынешний период является просмотр парада из дома. Об этом сообщил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Отметим и то, что пока непонятно, состоится ли шествие Бессмертного полка в День военно-морского флота. В настоящее время продумываются все варианты, которые бы позволили провести его как можно безопаснее.

Военно-морской парад в Северной столице в пройдет в день ВМФ, 26 июля. В мероприятии будут задействованы 46 различных кораблей и подлодок следующих флотов: Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского. Воздушную часть парада представят 42 самолета и вертолета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ.