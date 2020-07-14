В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

В акватории Невы 14 июля состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада. Участие в ней приняли 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России.

Репетицию провели ранним утром — с 4:00 до 5:30. Для прохода кораблей предварительно изменили график развода мостов. Корабли и катера прошествовали от Благовещенского до Троицкого моста, сообщает Минобороны России.

В параде задействованы новейшие малые ракетные корабли «Советск» и «Великий Устюг», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», патрульные катера «Раптор», большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Михаил Казанский» и другие.

Главный военно-морской парад пройдет 26 июля в акватории Невы. Участие в нем примут более 4 тыс. военных, 46 кораблей, катеров и подлодок и 42 воздушных судна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за подготовки к Главному военно-морскому параду в Петербурге изменился график разводки мостов 14 и 17 июля.