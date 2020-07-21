В Лебяжьем задержали петербуржца, проломившего череп местному жителю

В Лебяжьем задержали петербуржца, проломившего череп местному жителю
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

Происшествие со смертельным исходом произошло в воскресенье, 19 июля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы поступил сигнал от очевидца, который сообщил о заплаканной женщине, заявившей, что в квартире дома по Комсомольской улице находится человек без признаков жизни.

Полицейские оперативно выехали на место описываемых событий. Выяснилось, что оказался убит 42-летний местный житель. У него были зафиксированы множественные травмы головы — перелом основания черепа, гематомы, а также черепно-мозговая травма.

В той же квартире задержали подозреваемого в данном деянии. Им оказался 32-летний житель Петербурга. В данным момент он находится под стражей.

В понедельник, 20 июля, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина проломил череп отцу-пенсионеру.

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