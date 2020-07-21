Футболист «Спартака» заплатит за выход в оскорбительной майке

Игрок также дисквалифицирован на три матча за свой проступок.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщает «Чемпионат». Защитник «Спартака» Андрей Ещенко надел футболку с оскорбительной надписью после матча с «Зенитом». За делом взялся Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, который дисквалифицировал Ещенко на ближайшие три матча. Он также обязан заплатить 50 тысяч рублей в качества штрафа. Поступок футболиста расценили как оскорбительное в отношении людей, которые не являются официальными лицами матча.

На футболке был изображен медведь в костюме – все предположили, что Ещенко посвятил свой выход гендиректору «Зенита» Александру Медведеву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком». Один из пользователей заявил, что больше не уважает спортсмена.