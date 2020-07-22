Ссора в Петербурге закончилась тяжелым ранением осколком от бутылки

Конфликт перерос в групповую драку, которая без тяжелых последствий, увы, не закончилась.

Как стало известно gazeta.spb.ru, происшествие произошло во вторник, 21 июля, ночью, в Кировском районе. В правоохранительные органы поступил сигнал о драке на Маршала Жукова.

Полицейские оперативно прибыли на место событий. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что неизвестный, из-за внезапно вспыхнувшей ссоры, не смог совладать с эмоциями, взял кусок от стеклянной бутылки и воспользовался им против своего оппонента — 25-летнего мужчины.

Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии с резаными ранениями. Удары пришлись на переднюю брюшную стенку. Из-за этого произошла эвентрация кишечника.

Правоохранителям удалось обнаружить подозреваемого в ту же злополучную ночь. Выяснилось, что это 23-летний житель Вологодской области, который ранее привлекался к ответственности за наркотические средства.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире, где петербурженка порезала своих гостей, нашли 11 ножей и следы крови.