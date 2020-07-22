Смольный попробует убедить Роспотребнадзор открыть ТЦ

В Северной столице продолжают снимать ограничения, которые были введены из-за сложной эпидемиологической ситуации. Вице-губернатор города Евгений Елин проведет переговоры с Роспотребнадзором по вопросу возобновления работы торговых центров.
Так, если согласованное решение принять не получится, стороны обратятся в федеральное ведомство.
Как сообщила пресс-служба Смольного, Елин подчеркнул, что необходимо убедить ведомство, что город может принять меры по снижению риска инфицирования.
В случае, если торговые центры откроют, работа их будет возобновлена не полноценно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга не хотят спешить с открытием фудкортов, кинотеатров и детских комнат.