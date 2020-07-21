В Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ

При этом сами торговые центры могут открыться в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что Смольный хочет открыть торговые центры, но нужно понимать, что будут действовать ограничения. Власти не хотят спешить и открыть фудкорты, а также кинотеатры и детские комнаты.

«А вот торговлю будем стремится открыть. Мы обсуждаем с Роспотребнадзором, как минимизировать риски»,

— добавил Елин.

Напоминаем, что ведомство должно подготовить правила и рекомендации для открытия торговых центров, чтобы минимизировать негативные последствия во время пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса умерли 14 мужчин и 13 женщин.