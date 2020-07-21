В Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ

В Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ
ТЦ пока закрыты. Фото: pixabay.com

При этом сами торговые центры могут открыться в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что Смольный хочет открыть торговые центры, но нужно понимать, что будут действовать ограничения. Власти не хотят спешить и открыть фудкорты, а также кинотеатры и детские комнаты.

«А вот торговлю будем стремится открыть. Мы обсуждаем с Роспотребнадзором, как минимизировать риски»,

— добавил Елин.

Напоминаем, что ведомство должно подготовить правила и рекомендации для открытия торговых центров, чтобы минимизировать негативные последствия во время пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса умерли 14 мужчин и 13 женщин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кинотеатр тц фудкорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком»
В Испании после отмены ограничения число зараженных коронавиурсом выросло на 400%
Добронравов рассказал, почему ушел из Театра сатиры
Жена Семака ответила возмущающимся болельщикам
Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тыс. рублей
Медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской ...
Очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву
В Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ