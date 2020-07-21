В Петербурге от коронавируса умерли 14 мужчин и 13 женщин

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге 21 июля подтвердили 27 смертей от коронавирусной инфекции. Жертвами пандемии стали 14 мужчин и 13 женщин.

Младшему из умерших 41 год, старшему — 95 лет. Пациенты скончались в мае, июне и июле 2020 года, однако причины их смерти подтвердили только сейчас.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Умершие имели ряд хронических заболеваний, включая кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, обструктивную легочную болезнь, онкологические болезни и другие. Наличие их осложнило течение коронавируса.

Общее число умерших в городе достигло 1 тыс. 834. Заразились за весь период 29 тыс. 730 человек, выздоровели 22 тыс. 518.