Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки прошли обследование на коронавирус

Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки прошли обследование на коронавирус
Тестирование на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге 14 тыс. 391 человек прошел обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация во вторник, 21 июля.

Под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 1 тыс. 903 человека. Из них 279 размещены в обсерваторе, 1 тыс. 237 отправлены на самоизоляцию, 390 относятся к контактным.

О возвращении из-за границы на территорию России уведомили 20 человек.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 за сутки поступило 259 вызовов. Скорая помощь обработала 20 обращений, полиция — пять, служба экстренных вызовов 112 — 67.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 25,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них за последние сутки — 197 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почти 11 млн рублей выделят на покупку тест-систем. Они будут направлены лабораториям для тестирования медиков на наличие защитных антител к коронавирусу.

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