В Ленобласти злоумышленники лишили монтажника денег с помощью мобильного телефона

В Ленобласти злоумышленники лишили монтажника денег с помощью мобильного телефона
Разыскивается третий соучастник преступления. Фото: Baltphoto

Происшествие произошло ночью, во вторник, 21 июля, в Кингисеппе.

В правоохранительные органы в тот же день обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что на него напали неизвестные, применив физическую силу. После чего один из нападавших потребовал отдать мобильный телефон. Выяснилось, что техника для злоумышленника интереса не представляла — с помощью телефона были переведены деньги с банковского счета в размере 2699 рублей. После совершения операции, неизвестные вернули устройство заявителю и сбежали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские оперативно смогли обнаружить подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 21 и 23 лет. В качестве меры пресечения для них было выбрано обязательство о явке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Еще один соучастник подозреваемых пока что находится в розыске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что управляющий магазина в Петербурге украл из сейфа «Буквоеда» 300 тысяч и «загремел» за решетку.

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