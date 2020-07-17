Управляющий магазина в Петербурге украл из сейфа «Буквоеда» 300 тысяч и «загремел» за решетку

В Северной столице управляющий «Буквоеда» «отдохнул» на украденные из своего же магазина почти 300 тыс. рублей. Теперь он проведет 1 год 7 месяцев в ИК общего режима.

Согласно данным следствия, управляющий ООО «Читатель», находясь на своем рабочем месте в магазине на Долгоозерной улице, украл из сейфа 292 700 рублей выручки. Деньги он потратил по собственному усмотрению.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, на злоумышленника завели уголовное дело. Как оказалось, он уже был судим.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Теперь он отправится в исправительную колонию общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инкассаторов подозревают в краже 10 млн из банкомата на Партизана Германа. При обыске у них изъято около 700 тыс. рублей.