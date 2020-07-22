В Ленобласти задержали трех мужчин, переделывающих оружие «кустарным» способом

В Ленобласти задержали трех мужчин, переделывающих оружие &#171;кустарным&#187; способом
Предполагаемый организатор задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении 46-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Ленобласти пресечена деятельность незаконных оружейников. Трое мужчин подозреваются в переделке оружия «кустарным» способом.

По данным следствия, 1 мая в деревне Разметелево Всеволожского района полицейские задержали 43-летнего работника мебельной компании. В его доме обнаружили предметы вооружения и приспособления для их изготовления. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, накануне, 21 июля, правоохранители задержали двух соучастников, 19 и 46 лет. Самый молодой из фигурантов подозревается в организации противоправной деятельности. Он приобрел в Сети два охолощенных пистолета и поручил 46-летнему мужчине переделать его, после передать его третьему соучастнику для хранения с целью последующего сбыта.

В доме у предполагаемого организатора в ходе обысков была обнаружена оргтехника, мобильный телефон и бездымный порох. У его напарника — более 40 боеприпасов, токарные и слесарные инструменты и приспособления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сертолово в гараже нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание нелегальные оружейники


 

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