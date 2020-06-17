В Сертолово в гараже нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами

Начальник гаражного кооператива в Сертолово нашел в подвале гаража схрон с оружием и сообщил об этом в полицию.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 63-летний председатель кооператива сообщил в полицию о найденном складе оружия в понедельник, 15 июня. Он рассказал, что в подвале гаража в кооперативе «Автомобилист» были найдены пистолет ТТ, один магазин к нему, и несколько стволов от автоматов.

На месте ЧП стражи порядка установили личность владельца гаража и узнали, кому он принадлежал ранее. Ночью во вторник на месте происшествия работали взрывотехники ФСБ: они обезвредили пять взрывных устройств, изъяли гранаты, мины, пять автоматов, детонаторы, глушители и патроны.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трое подростков украли у прохожего пистолет, а затем, угрожая новым оружием, ограбили другого мужчину.