В Петербурге трое подростков украли у прохожего пистолет, а затем, угрожая новым оружием, ограбили другого мужчину

В Красногвардейском районе подростки 17, 16 и 15 лет ограбили прохожего, украв у него смартфон и травматический пистолет, а затем, угрожая новым оружием, отобрали у другого прохожего два велосипеда.

В понедельник, 15 июня, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился 23-летний мужчина, который объяснил, что около 2 часов ночи возле дома на улице Коммуны у него отобрали телефон и травматический пистолет. Пострадавший оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Немногим позже за помощью к правоохранителям обратился еще один мужчина. Он рассказал, что примерно в три часа ночи у одного из домов по проспекту Косыгина двое хулиганов, угрожая оружием, отобрали у него два велосипеда марки «Стелс». В тот же день вечером были задержаны трое подростков, подозревающихся в совершении этих преступлений. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове задержали воров, ограбивших 19 отделений связи на 3 млн рублей.