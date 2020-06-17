Полиция задержала преступников, совершивших 19 краж на 3 миллиона рублей в отделениях связи Ленобласти

В Ленинградской области задержаны двое жителей Волхова, причастные к 19 эпизодам краж из отделений связи с разных районах региона.

Злоумышленники орудовали на территории Ленобласти в течение года, с декабря 2018 по ноябрь 2019. Преступники каждый раз действовали по отработанному сценарию: проникали в помещения отделений связи и распиливали сейфы, из которых похищали денежные средства.

В ноябре прошлого года были задержаны двое ленинградцев, 45 и 47 лет, оба ранее были судимы, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области. На тот момент удалось доказать их причастность лишь к трем эпизодам краж, но впоследствии выяснилось, что мужчины, в общей сложности, нанесли урон 19 отделениям на сумму около трех миллионов рублей. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала мужчину, похитившего у курьера технику на 200 тысяч рублей.