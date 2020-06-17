Полиция задержала преступников, совершивших 19 краж на 3 миллиона рублей в отделениях связи Ленобласти

Полиция задержала преступников, совершивших 19 краж на 3 миллиона рублей в отделениях связи Ленобласти
Взломанный преступниками сейф. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области

В Ленинградской области задержаны двое жителей Волхова, причастные к 19 эпизодам краж из отделений связи с разных районах региона.

Злоумышленники орудовали на территории Ленобласти в течение года, с декабря 2018 по ноябрь 2019. Преступники каждый раз действовали по отработанному сценарию: проникали в помещения отделений связи и распиливали сейфы, из которых похищали денежные средства.

В ноябре прошлого года были задержаны двое ленинградцев, 45 и 47 лет, оба ранее были судимы, передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области. На тот момент удалось доказать их причастность лишь к трем эпизодам краж, но впоследствии выяснилось, что мужчины, в общей сложности, нанесли урон 19 отделениям на сумму около трех миллионов рублей. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала мужчину, похитившего у курьера технику на 200 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража денег ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг возвращается на дороги Ленобласти
Более 18,5 тыс. жителей Петербурга обследовали на COVID-19
Житель Петербурга обнаружил ужа в приборной панели автомобиля
В Тихвине ссора собутыльников закончилась резней
В Купчино задержали петербуржца за связь с 16-летней школьницей
Полиция задержала преступников, совершивших 19 краж на 3 миллиона рублей в ...
На Комитет по благоустройству подали иск из-за отсутствия ограждений у ...
Пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском