Мужчину задержали за хищение техники на 200 тысяч у курьера

Мужчину задержали за хищение техники на 200 тысяч у курьера
В Петербурге ограбили курьера. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 32-летнего курьера. Полиция полагает, что он отобрал у него дорогостоящую технику.

Нападение произошло вечером 20 мая. У дома 7 корпус 3 по улице Пионерстроя мужчина подошел к курьеру и распылил в его лицо газ из баллончика. После этого он схватил коробку с посылкой и сбежал. Внутри находились квадрокоптер, камера и файлы с документами.

«Общая сумма материального ущерба более 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого задержали вечером 15 июня на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. Им оказался мужчина 1997 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки ограбили 2 курьеров. У них похитили газовый баллон, квадрокоптер, экшн-камера GoPro, беспроводные наушники Air Pods и жесткий диск.

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